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В США девочка пришла в школу с заряженным пистолетом 

Российская Газета + ещё 1 38 минут назад
Девочка пришла в школу с заряженным пистолетом
Фото: EPA
В штате Калифорния полиция задержала школьницу с огнестрельным оружием. Инцидент произошел в городе Хантингтон-Парк.
В правоохранительные органы обратились сотрудники образовательного учреждения, которые сумели изолировать девушку от остальных учащихся. При обыске у нее был найден заряженный пистолет, сообщает телеканал CNN.
Напомним, похожий случай произошел в мае этого года в Казани. Семнадцатилетний ученик гимназии № 7 пришел в класс, достал пневматический пистолет и ножи и сел за стол учителя. Он не выпускал других детей из кабинета.
Впоследствии подросток сдался полиции. Позже его признали невменяемым.
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Криминал , Образование , Происшествия , МВД , CNN , США , Хантингтон-Парк
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