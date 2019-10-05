В США девочка пришла в школу с заряженным пистолетом

В штате Калифорния полиция задержала школьницу с огнестрельным оружием. Инцидент произошел в городе Хантингтон-Парк

правоохранительные органы обратились сотрудники образовательного учреждения, которые сумели изолировать девушку от остальных учащихся. При обыске у нее был найден заряженный пистолет, сообщает телеканал CNN.

Напомним, похожий случай произошел в мае этого года в Казани. Семнадцатилетний ученик гимназии № 7 пришел в класс, достал пневматический пистолет и ножи и сел за стол учителя. Он не выпускал других детей из кабинета.

Впоследствии подросток сдался полиции. Позже его признали невменяемым.