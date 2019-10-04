В Перми осудят семью, обвиняемую в наркоторговле

Как сообщает МВД по Пермскому краю , организацией преступной деятельности занималась сожители, проживающие в Закамске. Мужчина и его гражданская супруга продавали наркотики через интернет-магазин под названием «Крокодил Гена». В запрещённой деятельности также участвовала дочь женщины: 29-летняя девушка выполняла роль оператора магазина.

Семья приняла на работу несколько сотрудников — оптовых курьеров и закладчиков. Наркотики распространяли через тайники-закладки. Незаконный магазин работал с 2016 по 2018 годы, пока сотрудники уголовного розыска не накрыли преступную группу.

Злоумышленников задержали во время спецоперации, в которой участвовали сотрудники Росгвардии . После задержания подозреваемых правоохранители провели обыск в их частном доме. Полиция нашла в тайнике на крыше «Газели» большую партию синтетических наркотиков — около килограмма. Оперативники также нашли около 80 тайников, которые злоумышленники успели заполнить порциями наркотиков.

Организаторам и еще пятерым участникам группы предъявили обвинения по фактам незаконного оборота наркотиков. Кроме того, сожителям вменили дополнительный эпизод с легализацией денежных средств, добытых преступным путём. Следствие доказало, что они отмыли более 16 миллионов рублей.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.