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«Насильника с диктофоном» поймали в Костроме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
В Костроме правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании, который, как утверждают СМИ, заставил жертву на диктофон сообщить о том, что половой акт происходит по обоюдному согласию.
Поиски преступника начались после изнасилования 18-летней студентки в Костроме, передает «Российская газета» со ссылкой на региональное УМВД.
Знакомые потерпевшей в соцсетях сообщили, что неизвестный, угрожая убийством, напал на девушку и заставил сказать на запись диктофона, что все происходит по обоюдному согласию, поясняет издание.
«Девушка была настолько запугана, что о случившемся рассказала только родителям, и то спустя некоторое время. На поиск насильника были брошены все силы уголовного розыска и спецслужб УМВД», — сказали в УМВД.
После того, как сведения о «маньяке с диктофоном» попала в СМИ и социальные сети, родители учеников окрестных школ начали встречать и провожать детей с учебы.
Правоохранители опросили жильцов окружных домов, где произошло преступление, изучили видеозаписи с камер наблюдения и рассмотрели архивы с биографиями возможных подозреваемых.
В поле зрения полицейских попал местный 37-летний житель, который ранее был судим за подобное преступление в регионе.
«Освободившись из мест лишения свободы, он полностью поменял имя фамилию и отчество, переехал в Кострому, женился и устроился на работу», — сказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали при поддержке СОБР Росгвардии на выходе из дома. По факту нападения на студентку региональный СУ СК возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что родителей из Брянской области заподозрили в изнасиловании дочери, не достигшей 14 лет.
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Комментарии1
Криминал , Видео , Происшествия , Росгвардия , СКР , МВД , "Российская газета" , Кострома
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