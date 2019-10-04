Сын вице-президента МТС стал фигурантом уголовного дела

Полиция возбудила в отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщает издание Baza.

После прошедшего 3 октября суда, на котором Ибрагимову была избрана мера пресечения в виде административного ареста на десять суток, молодому человеку стало плохо и его госпитализировали. Его друг, задержанный вместе с ним в ходе погони, также госпитализирован.

Из машины Ибрагимова полиция изъяла пистолет Макарова с шумовыми патронами, нож, бейсбольные биты и дополнительные номерные знаки для автомобиля.

Ранее сообщалось, что управлявший BMW Алан Ибрагимов отказался остановиться по требованию полицейских и попытался скрыться. Через несколько часов его автомобиль был блокирован в одном из московских дворов. Причины его поведения устанавливаются.