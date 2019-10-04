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Сын вице-президента МТС стал фигурантом уголовного дела 

Lenta.ru 1 час назад
Полиция возбудила в отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщает издание Baza.
После прошедшего 3 октября суда, на котором Ибрагимову была избрана мера пресечения в виде административного ареста на десять суток, молодому человеку стало плохо и его госпитализировали. Его друг, задержанный вместе с ним в ходе погони, также госпитализирован.
Из машины Ибрагимова полиция изъяла пистолет Макарова с шумовыми патронами, нож, бейсбольные биты и дополнительные номерные знаки для автомобиля.
Ранее сообщалось, что управлявший BMW Алан Ибрагимов отказался остановиться по требованию полицейских и попытался скрыться. Через несколько часов его автомобиль был блокирован в одном из московских дворов. Причины его поведения устанавливаются.
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Криминал , Видео , Происшествия , МТС
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