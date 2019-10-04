Школьник умер через день после выписки из больницы

Школьник умер в Ленобласти через день после выписки из больницы

Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, школьник с 16 сентября этого года по 1 октября проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Санкт-Петербург. Из больницы подросток был выписан 2 октября, после чего его состояние подростка резко ухудшилось и он скончался.

Следствие полагает, что школьник умер из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих обязанностей.

Как ранее писал News.ru, в Липецке школьница умерла по вине врачей. Она поступила в детскую больницу с болями в животе и воспалениеим кишечника. Больше двух месяцев девочка пролежала в коме без точного диагноза и скончалась в результате неправильного лечения.