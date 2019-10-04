Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьник умер в Ленобласти через день после выписки из больницы 

News.ru + ещё 1 56 минут назад
Школьник умер через день после выписки из больницы
Фото: Zamir Usmanov
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СК.
По данным следствия, школьник с 16 сентября этого года по 1 октября проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Санкт-Петербург. Из больницы подросток был выписан 2 октября, после чего его состояние подростка резко ухудшилось и он скончался.
Следствие полагает, что школьник умер из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих обязанностей.
Как ранее писал News.ru, в Липецке школьница умерла по вине врачей. Она поступила в детскую больницу с болями в животе и воспалениеим кишечника. Больше двух месяцев девочка пролежала в коме без точного диагноза и скончалась в результате неправильного лечения.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
News.ru: последние новости
Как пилили деньги «Аэрофлота»: задержан один из лучших топ-менеджеров РФ Как пилили деньги «Аэрофлота»: задержан один из лучших топ-менеджеров РФ Полковник ФСБ получал взятки рядом со зданием на Лубянке Полковник ФСБ получал взятки рядом со зданием на Лубянке Подросток убил ученицу параллельного класса в Подмосковье Подросток убил ученицу параллельного класса в Подмосковье
Криминал , Происшествия , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зеркальный ответ»: Путин пригрозил США
«Зеркальный ответ»: Путин пригрозил США57
США отказались выдавать визы еще одной делегации РФ
США отказались выдавать визы еще одной делегации РФ3
Украина анонсировала новый обмен пленными с РФ
Украина анонсировала новый обмен пленными с РФ5
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет
Путин: Россия поможет Китаю защититься от ракет102
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение