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Россиянин убил родителей из-за собаки 

Рамблер + ещё 8 12 минут назад
Россиянин зарезал семью из-за собаки
Фото: РИА Новости
Живущий в Лондоне россиянин Сергей Кудрявцев признался в суде в убийстве своих родителей. Как сообщает Daily Mail, своим мотивом 48-летний мужчина назвал скандал из-за собаки.
Кудрявцев, имеющий гражданства России и Новой Зеландии, три года назад переехал в Лондон к родителям вместе со своим неаполитанским мастифом по имени Энцо. Из-за возраста здоровье собаки ухудшилось, а Кудрявцев счел, что его родители — 68-летняя Татьяна и 69-летний Владимир — «усугубляют эти проблемы».
Они открывали окна в квартире и создавали сквозняки, которые, как он решил, плохо влияли на состояние собаки.
В день убийства он поспорил с родителями по этому поводу, а затем решил убить их.
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Криминал , Происшествия , Социология , Сергей Кудрявцев
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