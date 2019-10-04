Россиянин зарезал семью из-за собаки

Россиянин убил родителей из-за собаки

Живущий в Лондоне россиянин Сергей Кудрявцев признался в суде в убийстве своих родителей. Как сообщает Daily Mail, своим мотивом 48-летний мужчина назвал скандал из-за собаки.

Кудрявцев, имеющий гражданства России и Новой Зеландии, три года назад переехал в Лондон к родителям вместе со своим неаполитанским мастифом по имени Энцо. Из-за возраста здоровье собаки ухудшилось, а Кудрявцев счел, что его родители — 68-летняя Татьяна и 69-летний Владимир — «усугубляют эти проблемы».

Они открывали окна в квартире и создавали сквозняки, которые, как он решил, плохо влияли на состояние собаки.

В день убийства он поспорил с родителями по этому поводу, а затем решил убить их.