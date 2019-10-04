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Россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Россиянин зарезал семью из-за собаки
Фото: РИА Новости
Гражданин России Сергей Кудрявцев, работавший над созданием фильма «Властелин колец», признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, пишет Daily Mail.
По информации издания, 48-летний Кудрявцев, обладающий двойным гражданством России и Новой Зеландии, зарезал родителей — 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ссора между родителями и сыном произошла 20 мая в их доме в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для конфликта стал пес Сергея по кличке Энзо.
Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией спустя три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.
Мать подозреваемого работала лектором в университете, а сам Сергей участвовал в создании фильмов «Властелин колец» в качестве специалиста по визуальным эффектам.
На слушании в суде Кудрявцев признал свою вину в убийствах. Он представлял себя в суде самостоятельно.
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Криминал , Происшествия , Социология , Сергей Кудрявцев , РИА Новости , Новая Зеландия
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