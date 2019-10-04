Россиянка украла ребенка из роддома

Россиянка соврала мужу о беременности и украла ребенка из роддома

Жительница Ленинска-Кузнецкого Кемеровская область ) украла чужого ребенка из роддома. Несколько месяцев назад она соврала своему мужу, что беременна. Об этом сообщает «Сибдепо».

По информации издания, инцидент произошел 2 октября. 41-летняя женщина, работавшая учительницей математики, приехала в Кемерово из другого города. Сообщив мужу по телефону о рождении сына, она проникла в родильное отделение и похитила оттуда чужого младенца.

Обнаружив пропажу, настоящая мать ребенка позвонила супругу.

«В это время мужчина как раз направлялся в роддом, чтобы навестить супругу и сына. Он заметил подозрительную женщину, которая несла завернутого в большую куртку ребенка», — рассказала изданию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина догнал ее, забрал сына и вернул в роддом, но похитительнице удалось скрыться.

Женщину задержали на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, когда та уже вернулась в свой город, сообщается на сайте Следственного комитета по региону. Женщина призналась, что соврала супругу о беременности несколько месяцев назад.

Следователи проводят проверку. Женщине планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

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