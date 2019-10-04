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Россиянка соврала мужу о беременности и украла ребенка из роддома 

Lenta.ru + ещё 10 29 минут назад
Россиянка украла ребенка из роддома
Фото: РИА Новости
Жительница Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) украла чужого ребенка из роддома. Несколько месяцев назад она соврала своему мужу, что беременна. Об этом сообщает «Сибдепо».
По информации издания, инцидент произошел 2 октября. 41-летняя женщина, работавшая учительницей математики, приехала в Кемерово из другого города. Сообщив мужу по телефону о рождении сына, она проникла в родильное отделение и похитила оттуда чужого младенца.
Обнаружив пропажу, настоящая мать ребенка позвонила супругу.
«В это время мужчина как раз направлялся в роддом, чтобы навестить супругу и сына. Он заметил подозрительную женщину, которая несла завернутого в большую куртку ребенка», — рассказала изданию официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, мужчина догнал ее, забрал сына и вернул в роддом, но похитительнице удалось скрыться.
Женщину задержали на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, когда та уже вернулась в свой город, сообщается на сайте Следственного комитета по региону. Женщина призналась, что соврала супругу о беременности несколько месяцев назад.
Следователи проводят проверку. Женщине планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).
Ранее в Заводоуковске Тюменской области 23-летняя сиделка Виктория Айметдинова похитила младенца, за которым она присматривала, из-за мести. Она около трех лет встречалась со старшим сыном родителей ребенка, с которым накануне рассталась. Младенца нашли мертвым в целлофановом пакете в лесу. Сиделка намеревалась покинуть регион автостопом, но ее задержали недалеко от места преступления.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Кемерово , Кемеровская Область , Ленинск-Кузнецкий
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