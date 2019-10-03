На «карманные расходы»: тайные миллиарды полковника ФСБ

Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце

На днях стало известно, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин , задержанный в апреле этого года, получал миллионные взятки прямо на Лубянке возле штаб-квартиры спецслужбы. Эта информация послужила очередным штрихом к яркому образу «золотого полковника», уголовное дело в отношении которого имеет все шансы стать самым громким в этом году. История Черкалина, сколотившего миллиардное состояние на «крышевании» банкиров, вполне достойна экранизации — в ней нашлось место и крутым поворотам карьеры, и роскошным особнякам, и другим атрибутам красивой жизни. Однако сейчас Черкалин находится в СИЗО и рискует надолго сесть за свои хитроумные схемы. В подробностях «дела гламурного чекиста» разбиралась «Лента.ру».

Вверх по карьерной лестнице

Карьера Кирилла Черкалина в органах госбезопасности началась в 1998-м. Спустя 13 лет, в 2011 году, он стал начальником 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России . Полковник Черкалин был одним из немногих относительно публичных представителей ведомства. Он входил в состав нескольких комитетов, постоянно принимал участие в работе межведомственных комиссий, осуществлял связь Лубянки и Росфинмониторинга , а также появлялся на отчетах перед Федеральным собранием.

По отзывам многих коллег, Черкалин был не только потомственным, но и весьма перспективным чекистом: он пользовался доверием внутри ФСБ и имел поддержку у представителей других служб. «Хотя бы просто потому, что был милым, улыбчивым и всегда внимательно выслушивал, часто давая советы и оказывая помощь», — говорит один из финансистов, регулярно общавшийся с ним по долгу службы. Более того, Черкалин стоял в списке на повышение. Да и карьера его складывалась удачно: два звания он получил досрочно и за пять лет дорос от капитана до полковника.

А то, что Черкалин долгое время жил не по средствам, никого не смущало, хотя он это и не скрывал. Все изменилось в минувшем апреле, когда Черкалина арестовали по решению суда. Вместе с ним в СИЗО оказались еще двое полковников ФСБ России — Дмитрий Фролов Андрей Васильев . Черкалину вменили получение взяток на десятки миллионов рублей, а Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.

Когда Кирилл Черкалин попытался обжаловать свой арест в Московском окружном военном суде (МОВС), судья Олег Москвитин раскрыл некоторые пункты обвинения. Оказалось, что с 2012 по 2015 год Черкалин получал взятки в размере 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство. Впрочем, на фоне иных подробностей эта сумма показалась просто смешной.

«Долго хранить такие деньги бессмысленно»

До дела Кирилла Черкалина абсолютным рекордсменом по изъятию «черной» наличности считался полковник Дмитрий Захарченко , бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД . Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков по делу Захарченко были обнаружены наличные на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Но Черкалин сумел побить этот рекорд.

17 мая стало известно, что по делу в отношении полковника ФСБ прошли обыски в трех квартирах, где нашли 12 миллиардов рублей в разных валютах. Квартиры использовались в качестве хранилищ, где наличные лежали прямо на полу в спортивных сумках и полиэтиленовых пакетах. Кроме того, деньги нашли в банковских ячейках.

Оперативники предположили, что эти средства Черкалин вместе с коллегами Фроловым и Васильевым получили от руководителей банков за покровительство финансовым организациям. Помимо наличных, в ходе обысков у арестованных чекистов нашли драгоценности, дорогие часы и ценные бумаги.

По мнению бывшего сослуживца фигурантов, пожелавшего сохранить анонимность, найденные при обысках 12 миллиардов рублей трое полковников, вероятно, собирались вывести за границу или отмыть. При этом кто-то внутри ФСБ, по всей видимости, знал о готовящейся операции, что и «определило время обыска». Бывший сослуживец также подчеркнул, что миллиарды в квартирах-хранилищах вряд ли находились на постоянной основе, ведь долго хранить такие объемы денег и бессмысленно, и рискованно.

Вскоре после обысков в сети появились снимки роскошного особняка, в котором до ареста проживал Кирилл Черкалин. На фото попал рабочий кабинет чекиста, оформленный в стиле овального кабинета в Белом доме, а также ванна с золотыми кранами. В гараже загородного дома Черкалина оказались несколько автомобилей высокой проходимости для езды по бездорожью, квадроцикл и снегоход.

Подвели под статью

Источники указали, что управлению собственной безопасности ФСБ было известно как минимум о трех эпизодах незаконной деятельности Черкалина, а после показаний Хотина началось расследование, которое и привело к аресту полковника. Однако эту информацию почти сразу опроверг адвокат бизнесмена Игорь Мартиросов.

По словам защитника, его клиент не мог дать таких показаний, поскольку никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ. Он заявил, что данные сведения «не имеют прямого подтверждения и являются злым вымыслом», а также «порочат честь и достоинство» Хотина.

Еще одна фигура, чьи показания могли привести к аресту Кирилла Черкалина, — это бывший начальник департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковник ФСБ Михаил Горбатов , который в конце июля получил 4,5 года колонии за особо крупное мошенничество. Как сообщал «Коммерсантъ», именно Горбатов дал показания, позволившие раскрыть преступную деятельность высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, в том числе троих полковников — Черкалина, Васильева и Фролова.

Келья в СИЗО «Лефортово»

Между тем пока в СМИ появлялись все новые и новые громкие подробности «по делу Черкалина», проверить полковника в СИЗО «Лефортово» (оно традиционно считается «чекистским») пришли члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В камере Черкалина, как оказалось, есть ряд удобств — горячая вода, телевизор и холодильник.

Арестант, «отпустивший окладистую бороду», встретил правозащитников в спортивном костюме от Givenchy; он развесил в своей камере несколько икон и стал «истово молиться». Сосед полковника по камере также оказался набожным человеком, а потому, по словам членов ОНК, помещение стало похоже на «молельную комнату или келью». В СИЗО Черкалин стал читать библейские книги, а также российских и зарубежных писателей, в том числе Ремарка. Замглавы столичной ОНК Ева Меркачева и вовсе отметила, что Черкалин выглядит модно и стильно.

По словам Меркачевой, в следственном изоляторе Черкалин живет «обычной жизнью». У него есть нормальная одежда, в целом он производит впечатление «очень приятного молодого человека с налетом гламура». Как подметила замглавы ОНК, в свои 38 лет полковник ФСБ «выглядит на 25»: «благообразный, с бородочкой, очень верующий, похож на священника, во время общения он несколько раз назвал камеру кельей».

Впрочем, праведный образ жизни не спас Черкалина от новых обвинений. 26 июня офицеру вменили часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ, а дело чекиста было передано из Главного военного следственного управления СКР в центральный аппарат ведомства. Его соединили с делом о мошенничестве двух других полковников ФСБ — Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Анатомия «крыши»

Подробности о том, как именно полковник Черкалин заработал состояние на банкирах, появились больше трех месяцев спустя после его ареста. 31 июля издание The Bell опубликовало расследование, в котором раскрыло схему Черкалина — он, в частности, предлагал ее совладельцу финансовой группы «Лайф» Александру Железняку

Их встреча прошла в дорогом московском ресторане; полковник прибыл на нее на Range Rover с личным водителем, в штатском и с часами Rolex на запястье. К слову, трио офицеров ФСБ, обвиненных в мошенничестве, для встреч с банкирами всегда выбирали дорогие рестораны; при этом со своими клиентами — потенциальными и уже действующими — контрразведчики общались подчеркнуто обходительно.

Отработанный сценарий, который Черкалин предложил банкиру Железняку, был прост: в опорный для финансовой группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента устраивается отставной офицер ФСБ, которому назначают оклад в 120 тысяч долларов в год, выделяют отдельный кабинет, машину, личного водителя и ассистента.

«Это было необходимым условием для более масштабной сделки — уступить крупную долю в группе "Лайф" коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры », — отмечалось в расследовании.

За «крышевание» фирм управление «К», в котором служил Черкалин, получало от них 0,1-0,2 процента выведенных средств или брало фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Кроме того, банки, занимавшиеся обналом, платили ФСБ «абонентскую плату».

Для получения процента силовики командировали в банк «подкрышника» — офицера в отставке. Он следил за ситуацией и собирал информацию о рынке. Такой «подкрышник» был приглашен и в «Лайф» — правда, долей во всем бизнесе совладельцы группы решили не делиться. Вскоре у принадлежавших «Лайфу» Пробизнесбанка и Банка24.ру были отозваны лицензии из-за нарушения «антиотмывочного» законодательства.

Тайны кафе на Лубянке

Когда Черкалин по тем или иным причинам не мог общаться с клиентами в элитных ресторанах, их встречи проходили прямо у главного здания ФСБ России на Лубянке. Как пишет «Коммерсантъ», Черкалин именно так получал взятки от бывшего владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Посредниками между ними были бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель компании «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян — советник Мазанова.

Горбатов предложил Черкалина в качестве «крыши» для банка еще в 2013 году. Ежемесячно Черкалин получал 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) за «общее покровительство» от Мазанова, хотя тот изначально хотел платить ему только за конкретные действия. Однако, когда банку на самом деле понадобилась помощь, полковник потребовал премию.

В итоге Черкалин ежемесячно получал взятки до февраля 2015 года. Всего владелец банка заплатил ему около 750 тысяч долларов (48,3 миллиона рублей). При этом процент от этой суммы имел и Горбатов: он получал деньги от Ходжояна и привозил их Черкалину. Часто деньги передавали прямо на улице или в кафе рядом со зданием ФСБ на Лубянке.

Миллиарды на «карманные расходы»

Несмотря на то что 12 миллиардов рублей, найденные в ходе обысков по «делу Черкалина», оказались рекордными, вполне вероятно, что эти деньги — лишь вершина айсберга. Бывший сотрудник КГБ, бизнесмен Александр Лебедев и вовсе назвал найденные миллиарды «карманными расходами».

«Эти сотрудники [ФСБ] много лет были крышей банкстеров. Банкстерами я называю банкиров-гангстеров, которые разворовали примерно полторы тысячи банков за 12 лет. Банкиры украли под их крышей 100 миллиардов долларов. Ну, допустим, они там сколько-то процентов им за это отстегнули», — сказал Лебедев, подчеркнув, что большая часть полученных полковниками денег спрятана в других местах.

О подлинном размере состояния полковника Черкалина отчасти можно судить по тому имуществу, которым обладают его близкие. В начале сентября журналисты нашли у бывшей тещи Черкалина трехэтажный кирпичный особняк на Рублевском шоссе, стоимость которого составляет около 15 миллионов долларов (982 миллиона рублей). По данным СМИ, по периметру здания расставлены посты охраны и работают камеры наблюдения, а проезд к особняку преграждают высокие металлические ворота.

Помимо особняка, бывшей теще Черкалина принадлежат четыре квартиры в центре Москвы и два надела земли, которые женщина недавно приобрела вместе с дочерью. Другие родственники полковника тоже владеют дорогой недвижимостью — к примеру, в собственности второй жены Черкалина находятся две квартиры в элитных домах. Не исключено, что часть из этой недвижимости входит в перечень объектов на 6,3 миллиарда рублей, которые Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства минувшим летом как имущество семьи полковника Черкалина.

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В сентябре после почти пяти месяцев, проведенных в СИЗО «Лефортово», полковник Черкалин начал сотрудничать со следствием. Он заключил соглашение, в рамках которого готов дать показания о своей роли в ряде преступлений и сообщить об участии в них других бывших и действующих сотрудников ФСБ России. Как отмечает «Росбалт», один из тех, кого готов сдать Черкалин, — фигурант одного с ним дела о мошенничестве полковник Дмитрий Фролов.

В то же время Черкалин уже раскаялся в своей преступной деятельности, а следователи проверяют факты, изложенные полковником. Вполне вероятно, что его откровения вскоре повлекут за собой новые задержания и аресты.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в ФСБ стали идти бизнесмены и банкиры, столкнувшиеся с полковниками Черкалиным и Фроловым. Они сообщают силовикам о суммах, переданных за общее покровительство и услуги. Как отмечают источники, «с показаниями Черкалина расследование по некоторым подобным эпизодам, возможно, удастся сдвинуть с мертвой точки».