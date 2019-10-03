Раскрыты подробности убийства Хашукджи

Турецкие спецслужбы установили прослушивающие устройства в консульстве Саудовской Аравии, где был убит журналист Джамаль Хашкуджи. На них были записаны подготовка и исполнение плана убийства. Люди, имевшие доступ к этой записи, рассказали о ее содержании журналистам "Би-би-си".
По словам британского адвоката Хелены Кеннеди, до прибытия журналиста саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги, находившийся в консульстве, рассказывал, что любит вскрывать трупы под музыку.
"Впервые в жизни мне придется резать [труп] прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы ее разделать", — цитирует судмедэксперта Кеннеди.
Адвокат также рассказала, что на записи Хашкуджи называли "жертвенным животным".
Судя по записям, журналисту сообщили о наличии ордера Интерпола на его задержание и о том, что он должен будет вернуться в Саудовскую Аравию. От Хашкуджи требовали написать смс-сообщение сыну и сказать, что с ним все в порядке, однако он отказался, пишет издание.
Спецдокладчица ООН по вопросу внесудебных убийств Аньес Каламар отметила, что журналист сначала не осознавал, что с ним произойдет. Он спрашивал, собираются ли его похитить или сделать инъекцию.
"Звуки, которые следуют за этим диалогом, говорят о том, что в этот момент его душат. Возможно, ему надели пакет на голову. Рот ему тоже зажали — насильственно — возможно, рукой или чем-либо еще", — добавила Каламар.