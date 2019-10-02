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Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором 

RT на русском + ещё 4 39 минут назад
Директор школы обезвредил подростка с топором
Фото: РИА Новости
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Геннадия Прохорычева.
По словам Прохорычева, подросток шёл в школу с агрессивными целями.
«Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке (когда его остановил директор)», — сказал омбудсмен.
Он добавил, что с подростком целый день работали правоохранители. Ведётся расследование.
Также в регионе 3 октября планируется совещание с участием сотрудников правоохранительных органов и властей в связи с инцидентом.
Ранее замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
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Криминал , Происшествия , Геннадий Прохорычев , Владимир Макаров , МВД , РИА Новости , Владимир
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