Директор школы обезвредил подростка с топором

Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Геннадия Прохорычева

По словам Прохорычева, подросток шёл в школу с агрессивными целями.

«Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке (когда его остановил директор)», — сказал омбудсмен.

Он добавил, что с подростком целый день работали правоохранители. Ведётся расследование.

Также в регионе 3 октября планируется совещание с участием сотрудников правоохранительных органов и властей в связи с инцидентом.