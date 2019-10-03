Сын Кеннеди раскрыл имя «настоящего убийцы» отца

Роберт Кеннеди-младший обнародовал личность преступника спустя почти 50 лет после нападения на американского политика.

Террорист Серхан Башир Серхан, который отбывает наказание в тюрьме за убийство политика Роберта Кеннеди , на самом деле только причастен к нему. А роковые выстрелы в брата президента США Джона Кеннеди произвел охранник отеля «Амбассадор» Тейн Сезар. Об этом сообщил сын Роберта Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший в социальной сети.

Сын политика обнародовал имя настоящего убийцы отца в день смерти киллера, которая произошла в середине сентября.

«Тейн Юджин Сезар скончался на Филиппинах. Неопровержимые доказательства говорят о том, что Сезар убил моего отца. 5 июня 1968 года он работал охранником в отеле "Амбассадор". Эту работу он получил неделей ранее», — пишет Роберт Кеннеди-младший в Instagram.

В тот день, когда Роберт Кеннеди выступил с речью в отеле о победе в предварительных выборах на пост президента США в штате Калифорния, политик шел из бального зала в буфет, где собирался дать пресс-конференцию, сообщает сын. Его окружали телохранители, однако к Кеннеди все равно прорывались поклонники, которые хотели пожать ему руку.

«Тейн Сезар ждал в кладовой, пока мой отец говорил в бальном зале, а затем схватил его за локоть и повел к Серхану. Тот сделал два выстрела в сторону моего отца, прежде чем его схватили. Сезар находился прямо за спиной отца, держа свой пистолет прямо у его правого локтя, когда отец упал спиной на него», — рассказывает Роберт Кеннеди-младший.

Как установила позже судмедэкспертиза, все четыре ранения Роберт получил от «контактных» выстрелов, сделанных в упор или почти в упор. Как утверждает сын политика, охранник сказал, что избавился от своего пистолета еще до убийства, однако фактически продал его другу спустя несколько недель после преступления.

Сын политика пишет, что Сезар ненавидел клан Кеннеди из-за их стремления защищать гражданские права темнокожих. Сын убитого Роберта Кеннеди отметил, что хотел встретиться с Сезаром, который в последние годы жил на Филиппинах, но тот потребовал за это 25 тысяч долларов.

Серхан Башир Серхан отбывает пожизненное заключение в тюрьме после приговора в 1969 году. Сейчас ему 75 лет. В августе 2019 году его пытались зарезать в тюрьме, однако эти ранения оказались не опасными для жизни.