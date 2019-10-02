В Одессе задержали российского «вора в законе» Тенго Питерского

Правоохранительные органы Украины задержали в Одессе 37-летнего «вора в законе» из России , который известен под прозвищами Тенго Гальский и Тенго Питерский, сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Тенго уроженец Абхазии , уголовным авторитетом стал в 2014 году в Санкт-Петербурге . На Украине, как утверждают местные правоохранители, он собирался наладить контроль и перераспределение денег, которые получены от угонов автомобилей, краж, грабежей и разбойных нападений. Действовать его преступная группировка должна была в Киеве, сообщает «Страна».

Утверждается, что Тенго уже высылали с Украины: в 2016 году, в 2017 и 2018 годах. В начале этого года она снова был задержан и выслан с Украины, ему запретили въезд в страну на 10 лет, однако он снова прилетел сюда.

1 октября Тенго был задержан оперативниками Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. Его доставили в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области, а затем — в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего выдворения с Украины.