Почтальон похитил у пенсионеров 2 миллиона рублей

Российский почтальон похитил у пенсионеров два миллиона рублей

Бывший почтальон из Пензенской области Александр Тюрькин украл более двух миллионов рублей пенсионных выплат. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что в июле 49-летний работник почты получил в главной кассе пять мешков с 2,16 миллиона рублей, которые предназначались для выплат пенсионерам Наровчатского района. Однако мужчина присвоил деньги и уехал в Мордовию , а оттуда добрался до Москвы , где купил автомобиль Lifan.

Позднее он явился с повинной в полицию, вернул оставшиеся 1,6 миллиона рублей, а также купленную машину. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В марте прошлого года троих работников сортировочного центра «Почты России» в Москве задержали с поличным за кражу. Вместе с ними были задержаны два водителя сторонней грузовой компании. Отмечалось, что эти сотрудники были причастны к хищению нескольких сотен посылок, в том числе тех, упаковки от которых были найдены на днях жителем Чертаново.