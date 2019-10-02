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В деле сестер Хачатурян нашли след США 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Активисты организации «Мужское государство» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян.
Как сообщает «360», активисты написали письмо президенту, в нем говорится, что сторонники девушек пытаются разрушить институт российской семьи и традиционное патриархальное общество, а кроме того, играют на руку США.
По мнению «Мужского государства», поддерживающие сестер правозащитники и адвокаты манипулируют общественным мнением и оказывают давление на правосудие.
Авторы письма также обвинили правозащитников в тесных связах с США. Так, вставший на защиту сестер антикризисный РОО Центр «АННА» возглавляет Марина Писклакова-Паркер. По информации «Мужского государства», она была замужем за бывшим агентом ФБР Томасом Р. Паркером и вместе с ним 12 лет работала в организации Human Rights Watch. Супруги также создали Emerald Institute в Калифорнии, «который занимался лоббированием интересов США в качестве агента влияния под видом проведении совместных российско-американских семинаров по проблемам домашнего насилия».
По мнению авторов письма, сторонники сестер Хачатурян пытаются создать негативный общественный эмоциональный фон, чтобы нанести урон обороноспособности страны.
Активисты попросили Путина проверить связи НКО, занимающиеся поддержкой сестер Хачатурян, с иностранными организациями на предмет вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России.
Комментарии30
Криминал , Видео , Происшествия , Владимир Путин , Human Rights Watch , ФБР , США
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