«Мужское государство» нашло в деле сестер Хачатурян след США

Активисты сообщества «Мужское государство» отправили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против сестер Хачатурян. Авторы утверждают, что акции поддержки девушек нужны США , чтобы повлиять на россиян. Документ оказался в распоряжении «360».

В документе активисты заявили, что защитники девушек пытаются разрушить институт российской семьи и традиционное патриархальное общество, связаны с американцами и вообще вредят нашей обороне. Авторы заявили, что правозащитники и адвокаты, которые встали на защиту сестер, якобы манипулируют общественным мнением и оказывают давление на правосудие. Под последнее попадают пикеты и публичные акции около здания суда, где проходит рассмотрение дела.

По мнению авторов письма, в защиту сестер Хачатурян встали некоммерческие организации, которые тесно связаны с американскими центрами и под видом проведения совместных семинаров работают в качестве агентов влияния.

В письме указано, что требование освободить сестер поддержал антикризисный РОО Центр «АННА», глава которого Марина Писклакова-Паркер была замужем за бывшим агентом ФБР Томасом Р. Паркером и вместе с ним 12 лет работала в организации Human Rights Watch

«Также они являются создателями Emerald Institute в Калифорнии, который занимался лоббированием интересов США в качестве агента влияния под видом проведении совместных российско-американских семинаров по проблемам домашнего насилия. Госдепартамент США выделил данному институту только в 2002 году 1,2 млн долларов США», — сказано в письме.

Активисты проследили связь Писклаковой-Паркер с Полой Добрянски, которая была замглавы Госдепа и поддерживала санкции против России.

Активисты считают, что организаторы этой деятельности преследуют две цели. Во-первых, они хотят создать негативный общественный эмоциональный фон, чтобы нанести урон обороноспособности страны. Во-вторых, они якобы хотят разрушить институт традиционной семьи и православной культуры.

Активисты попросили президента России взять уголовное дело под свой контроль, а также потребовать провести проверку связей НКО, которые якобы поддерживают сестер Хачатурян, с зарубежными организациями на предмет вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Просим поддержать нашу инициативу о прекращении оказания давления незаконными политическими средствами на правоохранительные и судебные органы, занимающиеся делом об убийстве Хачатуряна М. С.», — говорится в тексте послания.

«Мужское государство» против сестер Хачатурян

При этом активисты движения «Мужское государство» несколько раз сами устраивали акции около зданий суда с требованиями, чтобы суд подверг сестер Хачатурян максимальному наказанию.

«Лично я не считаю правильным такое обращение с женщиной, потому что это противоправные действия. Если речь идет о насилии, то человек должен сесть. С сестрами Хачатурян другая история, мутная, очень спорная и недостоверная», — заявлял совладелец паблика организации Дмитрий Попов.

В беседе с Lenta.ru он пояснял, что убийца не имеет пола, а общество по какой-то причине оправдывает женщин, которые убили человека, заявив, что их угнетали и насиловали.

Между тем организатор паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков сам пострадал от статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», к которой апеллируют авторы письма. В конце прошлого года его осудили на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам. Правда, в марте обвинения с него сняли в связи с декриминализацией статьи.

Дело об убийстве

Трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца Михаила. Летом прошлого года его тело с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Задержанные дочери признались в убийстве, объяснив это тем, что несколько лет подряд терпели от него постоянные издевательства. Дело вызвало огромный общественный резонанс.

В данный момент сестры по решению суда находятся под ограничением. Это вид домашнего ареста, но им можно гулять до определенного времени и учиться. В июне этого года им предъявили обвинение в окончательной редакции: «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Представляющие интересы сестер адвокаты заявили, что дело надо переквалифицировать на действия допустимой обороны, а уголовное преследование девушек прекратить.