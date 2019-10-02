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Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота» 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»
Фото: ТАСС
Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.
По мнению следствия, находясь на свободе, Александров, бывший сотрудник правоохранительных органов (он служил в прокуратуре и Следственном комитете), может помешать расследованию, в том числе скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Прокуратура, защита Александрова и сам он просили отправить его под домашний арест, пишет «Интерфакс».
Как следует из фабулы уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров как замгендиректора «Аэрофлота» по имущественным вопросам заключил четыре договора на оказание юридических услуг перевозчику, после чего по этим соглашениям были необоснованно перечислены 250 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены. В мошенническую схему, по данным следствия, были включены адвокат коллегии «Консорс» Дина Кибец, председатель коллегии Александр Сливко и бывший руководитель юридического департамента Аэрофлота Татьяна Давыдова. Всем четвертым предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Владимир Александров , Аэрофлот , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Москва
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