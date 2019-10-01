Полицейский в США убила чернокожего соседа

Полицейский в США осуждена за убийство чернокожего соседа

Далласе в штате Техас присяжные признали бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве соседа, сообщает телеканал NBC.

По данным следствия, инцидент произошел в начале сентября, когда 30-летняя офицер полиции Амбер Гайгер возвращалась домой с работы и по ошибке зашла в чужую квартиру. Женщина подумала, что к ней ворвался преступник, и застрелила его. 26-летний выходец из Санта-Люсии афроамериканец Ботам Жан скончался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Офицер полиции была задержана спустя несколько дней после происшествия по обвинению в непреднамеренном убийстве, а затем освобождена под залог в размере 300 тыс. долларов. Офицер была уволена из полиции, где служила с 2013 года. На данный момент Гайгер заключена под стражу, ей грозит от 5 до 99 лет тюрьмы, приговор экс-полицейской огласят позже. В ходе расследования было установлено, что женщина перепутала квартиры из-за того, что была увлечена перепиской со своим коллегой, с которым у нее был роман.

В результате гибели афроамериканца в его квартире от действий белой женщины началась волна протестов против расовой дискриминации и произвола полицейских, так как обвинительные приговоры в полицейским случае убийства ими афроамериканцев выносятся крайне редко.

Ранее в американском штате Теннесси после убийства темнокожего мужчины при аресте прошли массовые протесты.