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Полицейский в США осуждена за убийство чернокожего соседа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 45 минут назад
Полицейский в США убила чернокожего соседа
Фото: РИА Новости
В Далласе в штате Техас присяжные признали бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве соседа, сообщает телеканал NBC.
По данным следствия, инцидент произошел в начале сентября, когда 30-летняя офицер полиции Амбер Гайгер возвращалась домой с работы и по ошибке зашла в чужую квартиру. Женщина подумала, что к ней ворвался преступник, и застрелила его. 26-летний выходец из Санта-Люсии афроамериканец Ботам Жан скончался, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Офицер полиции была задержана спустя несколько дней после происшествия по обвинению в непреднамеренном убийстве, а затем освобождена под залог в размере 300 тыс. долларов. Офицер была уволена из полиции, где служила с 2013 года. На данный момент Гайгер заключена под стражу, ей грозит от 5 до 99 лет тюрьмы, приговор экс-полицейской огласят позже. В ходе расследования было установлено, что женщина перепутала квартиры из-за того, что была увлечена перепиской со своим коллегой, с которым у нее был роман.
В результате гибели афроамериканца в его квартире от действий белой женщины началась волна протестов против расовой дискриминации и произвола полицейских, так как обвинительные приговоры в полицейским случае убийства ими афроамериканцев выносятся крайне редко.
Ранее в американском штате Теннесси после убийства темнокожего мужчины при аресте прошли массовые протесты.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , РИА Новости , телеканал NBC , Даллас , США
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