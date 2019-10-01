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Уголовное дело возбуждено против экс-генпрокурора Украины Луценко 

Газета.Ru + ещё 10 50 минут назад
Против экс-генпрокурора Украины возбудили дело
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сообщает "УНИАН".
Как отмечается, парламентарий обвиняет Луценко в злоупотреблении властью по предварительному сговору с другими лицами.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В ГБР подтвердили обращение Арахамии.
Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Украины срочно уехал в Британию "подучить английский".
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Криминал , В мире , Происшествия , Украина , Юрий Луценко , Давид Арахамия
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