Против экс-генпрокурора Украины возбудили дело

Уголовное дело возбуждено против экс-генпрокурора Украины Луценко

Как отмечается, парламентарий обвиняет Луценко в злоупотреблении властью по предварительному сговору с другими лицами.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР подтвердили обращение Арахамии.

Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Украины срочно уехал в Британию "подучить английский".