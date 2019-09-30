Поджег подругу: школьника посадили за жестокую шутку

Петербурге суд приговорил 16-летнего школьника к 2,5 года воспитательной колонии за то, что он поджег свою 14-летнюю подругу. Инцидент произошел ночью, когда группа подростков отдыхала в гостях у приятеля. По версии следствия, юноша облил девочку воспламеняющейся жидкостью и поднес к ней зажигалку. Пострадавшая выжила, но получила ожоги 25% поверхности тела и дыхательных путей.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор в отношении 16-летнего подростка, который на вечеринке поджег свою подругу. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в ноябре прошлого года группа подростков ночью находилась в квартире одного из друзей. Родителей дома не было. Школьник, которому на тот момент было 15 лет, облил свою 14-летнюю подругу неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью и поднес зажигалку. По данным СМИ, подросток сначала предложил привязать девочку к стулу. Одежда на школьнице моментально вспыхнула, девочка получила ожоги второй и третьей степени 25% тела. Кроме того, у нее были обожжены дыхательные пути.

Подросткам удалось сбить пламя, но они побоялись вызывать врачей. Поскольку пострадавшая оставалась в сознании, они отвели ее к пункту скорой помощи через дорогу от дома. Видеозапись с этим моментом с камер наблюдения была позже опубликована в сети.

По словам очевидцев, девочка кричала: «Помогите, помогите». После того, как она зашла внутрь, трое подростков несколько минут стояли у входа в пункт скорой помощи, а затем ушли.

Подозреваемый школьник был задержан через несколько часов. Подростки рассказали, что хотели подшутить над школьницей.

16-летнего мальчика признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений (пп. «б, д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, его родители обязаны возместить пострадавшей моральный вред на сумму 2 млн рублей.

Ранее, 7 августа, похожая история произошла в частном секторе Новокузнецка в Кемеровской области — там от пламени серьезно пострадала пятилетняя местная жительница. Как рассказали родители пострадавшей, их дочь гуляла с двумя сестрами 9 и 11 лет, которые в какой-то момент подожгли на ней платье. Старшие девочки скрылись, а их жертва смогла добежать до калитки своего частного дома, где ее заметил семилетний брат и помог сбить пламя. Отец, который в этот момент находился дома, вызвал скорую помощь. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с 75% ожогов поверхности тела. Ребенок перенес уже несколько операций по пересадке кожи.

17 сентября стало известно, что пострадавшая пришла в себя. Как рассказала мать девочки Людмила Лепке, ее состояние стабилизировалось, врачи вывели ее из медикаментозной комы. Сейчас ребенок находится в реанимации, ей предстоит еще не одна операция.

Лепке сказала, что медики пока не делают конкретных прогнозов на выздоровление пациентки и не говорят, сколько времени понадобится на лечение. Многое зависит от организма девочки. При этом ранее сообщалось, что ребенок страдает врожденным пороком сердца.

К девочке уже приходил следователь, и она в ходе беседы подтвердила, что ее специально подожгли подруги, с которыми она гуляла в тот момент. Одна из них держала пятилетнюю девочку за руки, а вторая сзади подожгла платье.

После произошедшего в августе следственное управление по региону возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Правоохранители начали проверять версию о том, что инцидент произошел случайно. Так, выдвигалась версия, что сестры играли с пятилетней девочкой: одна из них кружилась с пострадавшей, взяв ее за руки, а вторая в этот момент баловалась с зажигалкой рядом с ними и ненамеренно подожгла платье.

Пока правоохранители воздерживаются от комментариев, отмечая, что расследование уголовного дела продолжается. По делу будут проведены несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническая и психолого-психиатрическая. Последний вид экспертизы пройдут сестры, которые еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Между тем семья пострадавшего ребенка уверена, что платье подожгли специально.

Людмила Лепке высказала предположение, что соседки якобы решили жестоко отомстить девочке, которая в силу возраста обещала рассказать семье сестер о том, что старшая из них курит. Вся улица знала о вредной привычке ее 11-летней подруги, утверждает Лепке. В пользу этой версии говорит и то, что дочь подожгли у дерева, возле которого в их частном секторе постоянно собираются покурить. От этого места до дома пострадавшей примерно пять метров.

«Она горела с подола. Никакое тут не кружились. Ее еще держали… И впереди между груди ожог, кружочек такой, до мяса выжженный. Ей, видать, держали ротик, чтобы не кричала, потому что кружок выжженный сигаретой», — рассказывала Людмила.

Мать пострадавшей также сообщила, что подруги, которые пытались сжечь ее дочь, живут рядом и «извиняться за то, что сделали, даже не пытались».