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Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ 

Рамблер 31 минуту назад
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал взятки непосредственно у здания ФСБ на Лубянке, выяснил «Коммерсант».
По данным издания, один из инкриминируемых полковнику эпизодов — получение взяток от бывшего владельца банка «Транспортный» Александра Мазанова через посредников — полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжояна.
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Горбатов, когда-то работавший с Черкалиным в управлении «К», получал деньги от Ходжояна — он был советником Мазанова, и отвозил их Черкалину. Передача денег осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ на Лубянской площади.
В период с ноября 2013-го по февраль 2015 года Черкалин получил от банка 750 тысяч долларов. Когда услуги по покровительству действительно понадобились, он потребовал премию в размере 100 тысяч долларов. Итого размер взяток составил 850 тысяч долларов.
Издание сообщает, что Черкалин, признав вину, заявил, что получал ежемесячные и разовые вознаграждения и от других банков.
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле 2019 года, его подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Генпрокуратура намерена обратить в доход государства имущество полковника, которое оценивается в 6,3 млрд рублей.
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Криминал , Происшествия , Михаил Горбатов , Кирилл Черкалин , ФСБ , Генпрокуратура РФ
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