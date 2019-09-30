Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ

По данным издания, один из инкриминируемых полковнику эпизодов — получение взяток от бывшего владельца банка «Транспортный» Александра Мазанова через посредников — полковника ФСБ Михаила Горбатова и учредителя ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжояна.

Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Горбатов, когда-то работавший с Черкалиным в управлении «К», получал деньги от Ходжояна — он был советником Мазанова, и отвозил их Черкалину. Передача денег осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ на Лубянской площади.

В период с ноября 2013-го по февраль 2015 года Черкалин получил от банка 750 тысяч долларов. Когда услуги по покровительству действительно понадобились, он потребовал премию в размере 100 тысяч долларов. Итого размер взяток составил 850 тысяч долларов.

Издание сообщает, что Черкалин, признав вину, заявил, что получал ежемесячные и разовые вознаграждения и от других банков.