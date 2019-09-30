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Анонсирована решающая стадия войны воров в законе 

Lenta.ru 1 час назад
Анонсирована решающая стадия войны воров в законе
Фото: primecrime.ru
Война между вором в законе Бадри Когуашвили, который известен в криминальных кругах как Бадри Кутаисский, и главным криминальным авторитетом Азербайджана Надиром Салифовым (Гули) перешла в решающую стадию и может завершиться гибелью одного из оппонентов. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Росбалт».
По словам собеседников агентства, Когуашвили находится в проигрышном положении, поскольку у Салифова больше сил, денег, боевиков и поддержки в среде мафии. Как пишет издание, даже самые ярые сторонники Кутаисского находят доводы в пользу правоты Гули.
Воры в законе Эмзар Джапаридзе (Кватия) и Гурам Чихладзе (Квежоевич) должны лично покаяться перед Салифовым за то, что объявили его «не вором». В противном случае они будут ликвидированы, и, как отмечает «Росбалт», «на тот свет» отправится любой другой «законник», который решит усомниться в воровском статусе Салифова.
Утверждается, что Когуашвили, понимая всю ситуацию, передвигается по Москве в бронированной машине, также его сопровождают порядка десяти телохранителей. На фоне этого сообщалось, что он отправляется в Европу в поисках союзников. Как отмечает агентство, удар может быть нанесен не по самим Когуашвили или Гули, а по кому-то из их приближенных.
2 сентября стало известно, что Когуашвили решил организовать сходку авторитетов для лишения Салифова воровского титула. Причиной стал инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда 35-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе, известного в криминальных кругах как Квежович, избили на первой встрече с Надиром Салифовым. Обидчиком Чихладзе стал подручный Салифова по кличке Арман Дикий — казах по национальности и один из кандидатов в новые воры в законе. Арман счел, что Чихладзе ведет себя слишком дерзко перед его боссом Салифовым.
В свою очередь, Бадри решил, что Салифов, допустивший подобное, не является вором в законе и должен быть лишен своего титула. Когуашвили отметил, что он «не для того прошел Красноярск (отбывал срок в колонии №31— прим. „Ленты.ру“), чтобы фраера безнаказанно били воров». Его поддержал и Захарий Калашов (Шакро Молодой), отметивший, что произошедшее в Турции — пощечина для него.
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Криминал , Происшествия , Шакро Молодой , Росбалт , Lenta.ru , Азербайджан
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