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Школьники избили и ограбили врача в Петербурге 

360tv.ru + ещё 5 37 минут назад
Российские школьники избили и ограбили врача
Фото: РИА Новости
Правоохранители возбудили уголовное дело против двух восьмиклассников, которые избили и ограбили врача в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс».
Согласно предварительным данным следователей, подростки в возрасте 14 и 15 лет напали на 53-летнего мужчину. Школьники поджидали жертву у квартиры, затем несколько раз руками и ногами ударили петербуржца в область головы и тела. После этого они забрали у пострадавшего 40 тысяч рублей и скрылись с места, сообщил сайт «Свободная Пресса».
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Школьников задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
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Криминал , Происшествия , Москва , Санкт-Петербург
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