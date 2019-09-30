Муж попытался убить жену и остался парализован

Житель американского штата Флорида остался парализован после того, как план убийства его жены сорвался. Об этом сообщает издание Unilad.

65-летний Генри Хербиг (Henry Herbig) несколько недель разрабатывал план убийства своей жены, которая жила отдельно от него. Он решил инсценировать ограбление со взломом.

В назначенный вечер Хербиг выехал из своего дома во Флориде, США . Маршрут он рассчитал так, чтобы по дороге его никто не заметил. Мужчина упаковал газовые баллоны, чтобы его не сняла камера наружного наблюдения во время заправки машины, взял достаточно наличных, чтобы не осталось никаких записей о транзакциях и оставил дома свой телефон, чтобы его не вычислили по GPS.

В машине у него было несколько орудий для убийства: деревянная дубинка, ружье и большой гаечный ключ. Также он запасся реквизитом для маскировки, мусорными пакетами и скотчем.

Когда мужчина добрался до дома жены в городе Вирджиния-Бич, его падчерица вышла из дома на прогулку с собакой. Хербиг ударил ее гаечным ключом по голове.

Затем он вошел в дом, нашел свою жену, начал бить ее по лицу и сломал ей челюсть. Но Хербиг не учел, что жертвы будут сопротивляться. Падчерица взяла ружье Хербига и выстрелила в него. Пуля повредила позвоночник, и мужчина оказался парализован.

Около 21:45 по местному времени на место происшествия вызвали полицию. В машине Хербига полицейские обнаружили манифест, где мужчина изложил план преступления.

В суде Хербигу были предъявлены обвинения в злостном нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, взломе и незаконном проникновении в здание с целью совершить уголовное преступление. Адвокат Хербига утверждал, что персонал тюрьмы будет неспособен обеспечить его подзащитному должный уход, так как Хербиг никогда не сможет ходить, и даже не может сложить руку в кулак. Защитник мужчины требовал, чтобы подсудимого отпустили под залог.

В заседании суда Хербиг участвовал по видеосвязи из тюремной больницы. Прокуроры заявили, что мужчина опасен и может сбежать. Судья отклонил требования адвоката, но сообщил, что суд может пересмотреть это решение, если адвокат разработает план, где содержать Хербига, если его отпустят.

Ранее сообщалось, что Эшли Хупер (Ashley Hooper) из Южного Уэльса оказался почти полностью парализован после того, как ударился головой о мягкую конструкцию для лазания, когда играл с пятилетней дочерью Лотти (Lottie) в детском центре. Тело 31-летнего мужчины осталось обездвижен ниже шеи в результате компрессионного перелома позвоночника.