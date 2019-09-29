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Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке 

Рамблер + ещё 2 48 минут назад
Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке
Фото: РИА Новости
В Москве 35-летняя чиновница из Германии пострадала от действий насильника. Инцидент произошел вечером 26 сентября в промежутке от 18 до 19 часов. Женщина решила пройти по парку «Косинский». Недалеко от дома № 10 на нее напал мужчина, сообщает «КП».
С заявлением в полицию пострадавшая обратилась около 20.50. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ведется розыск нападавшего.
В полиции надеются на помощь свидетелей преступления.
О пострадавшей гражданке Германии известно, что она сотрудник руководящего звена в Российско-Германской внешнеторговой палате.
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Криминал , Происшествия , Германия , Москва
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