Чиновницу из Германии изнасиловали в столичном парке

Москве 35-летняя чиновница из Германии пострадала от действий насильника. Инцидент произошел вечером 26 сентября в промежутке от 18 до 19 часов. Женщина решила пройти по парку «Косинский». Недалеко от дома № 10 на нее напал мужчина, сообщает «КП».

С заявлением в полицию пострадавшая обратилась около 20.50. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ведется розыск нападавшего.

В полиции надеются на помощь свидетелей преступления.

О пострадавшей гражданке Германии известно, что она сотрудник руководящего звена в Российско-Германской внешнеторговой палате.