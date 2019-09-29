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В Москве у пенсионерки украли ценности на сумму 1 миллион рублей 

RT на русском + ещё 3 23 минуты назад
У пенсионерки украли ценности на 1 млн рублей
Фото: РИА Новости
Неизвестный проник в дом пенсионерки в поселении Воскресенское в ТиНАО города Москвы и похитил деньги и драгоценности на общую сумму более 1 млн рублей.
«Неизвестный путём отжатия панорамной двери проник в двухэтажный жилой дом по указанному адресу, где в комнате на втором этаже, взломав металлический сейф, совершил кражу денежных средств и ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей. Материальный ущерб составил более 1 млн руб», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя ведомства.
В правоохранительных органах также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи в особо крупном размере.
Ранее сообщалось о краже денег у 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Самаре.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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