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Житель Ленобласти напился и зарубил дядю топором 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянин напился и зарубил дядю топором
Фото: РИА Новости
Мужчина решил конфликт с дядей, зарубив его ножом, топором и лопатой в Луге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Ленинградской области.
По версии следствия, 22 сентября 57-летний мужчина выпивал вместе со своим 35-летним племянником у себя дома в Луге. Мужчины повздорили и злоумышленник ударил несколько раз дядю ножом в грудь и голову. Он также нанес родственнику множество ударов обухом топора и лопатой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
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Криминал , Происшествия , Ленинградская область
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