Зарыли заживо: пограничницы растерзали младенца

Во Львове две сестры-пограничницы арестованы по подозрению в убийстве новорожденной. Как установило следствие, одна из женщин родила девочку в домашних условиях. После этого она, не перевязывая пуповину, ударила младенца по голове. Затем ее сестра положила еще живого грудничка в пакет и отнесла за дом, где закопала.

Во Львове две пограничницы западного территориального управления Госпогранслужбы Украины подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

По данным ведомства, 29 июля 2019 года одна из женщин в домашних условиях родила ребенка. После родов она намеренно не перевязала пуповину, а затем ударила новорожденную девочку по голове. Позже родная сестра предполагаемой злоумышленницы положила еще живого грудничка в пакет и отнесла за дом, где и закопала.

Женщин подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство новорожденного по предварительному сговору». Лычаковским районным судом города Львова подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы, уточнили в ГБР Украины.

Еще одна жуткая история произошла в Башкортастане. Там 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района подозревается в убийстве годовалого ребенка. По версии следствия, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила сына, после чего закопала его труп на территории своего участка. Затем предполагаемая злоумышленница сообщила о пропаже мальчика в местную полицию. Она рассказала правоохранителям, что вечером легла спать вместе с двумя детьми — годовалым сыном и пятилетней дочерью. По ее словам, последний раз она видела мальчика около двух часов ночи, когда кормила его. Рано утром он якобы пропал.

Поиски ребенка длились двое суток — в них принимали сотрудники правоохранительных органов , спасатели, а также группа добровольцев. После проведения поисков, а также опроса родственников и их близких правоохранители допросили и подавшую заявление родительницу. В ходе разговоров со следователем она созналась в убийстве.

«Взяла веревку, затянула на шее и резким движением стянула. Потом я его вынесла в лиловом одеялке. Прямо за домом растет огромный куст крапивы — и я положила его в этот куст, а потом ушла домой спать», — рассказала она в ходе допроса.

Свой поступок мать объяснила сложным финансовым положением. В Башкирию она переехала из Челябинской области вместе с мужем. Как выяснил «МК», у женщины накопилось три долга, один из которых достигал 55 тыс. рублей. Тем временем знакомые предполагаемой злоумышленницы утверждали, что реальных долгов у нее было намного больше.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, как выяснил местный портал Ufa1.ru, 34-летний отец и 28-летняя мать годовалого ребенка разошлись, и у женщины появился новый возлюбленный — 39-летний односельчанин. Однако бывшая свекровь подозреваемой считает, что конфликты в семье начались из-за отношения экс-супруга к детям. «В январе или феврале она мне говорит:

»Я с ним не буду жить». Я спросила, что случилось. Она мне говорит, что он детям мало внимания уделяет, не ходит с ними в театры, на аттракционы не водит. Я говорю: «Времена такие, мужчине надо содержать семью, зарабатывать». А она: «А детям что я скажу? Что он работал», — отметила родственница.

В то же время она добавила, что подозреваемая хорошо заботилась о детях. Однако в разговоре с изданием «Комсомольская правда — Уфа» экс-свекровь отметила, что в последнее время девушка вела себя очень странно — резко оборвала отношения с бывшим супругом, не разрешала бабушке с дедушкой общаться с внуком и перестала общаться с собственной матерью и тетей. «Накатывало на нее что-то временами, но она нигде не наблюдалась и не лечилась. Диагнозов у нее никаких не было», — поделилась бабушка погибшего ребенка.

Также она старалась по возможности отдать сына на воспитание няням, объясняя это загруженностью на работе, хотя она сама нигде официально не работала. Как рассказала няня погибшего ребенка Ufa1.ru, женщина практически не интересовалась, как чувствует себя ребенок, когда он болел и лежал с высокой температурой, мать даже не звонила узнать про его состояние.