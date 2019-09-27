Члены наркокартеля устроили засаду военным в Мексике

В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли

Группа военных попала в засаду в среду утром в мексиканском штате Герреро , трое военнослужащих и двое гражданских погибли, сообщает издание Milenio.

"По данным министерства национальной обороны, четыре человека — два солдата и два гражданских лица, были убиты на месте столкновения, еще один солдат погиб в больнице Чилпансинго", — говорится в тексте.

Армейский патруль, по информации издания, проводил операцию по уничтожению плантаций наркотических растений, когда на него напала вооруженная группа людей. Солдаты ответным огнём убили двоих нападающих. Ряд лиц был задержан в районе происшествия по окончании инцидента.

Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, связана с производством и транспортировкой наркотиков, противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017-м — 31,2 тысячи).