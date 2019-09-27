Отдыхающие в круизе пенсионеры оказались наркокурьерами

Отправившиеся в круиз пенсионеры оказались наркокурьерами

Британские пенсионеры приговорены уголовным судом Лиссабона суммарно к восьми годам лишения свободы за попытку провести в Европу кокаин общей стоимостью около миллиона фунтов. Об этом сообщает Mirror.

72-летний Роджер Кларк и его 71-летняя бывшая жена Сью пытались провезти девять килограммов кокаина на борту круизного лайнера Marco Polo, спрятав наркотики в подкладке четырех чемоданов, которые Кларк получил на острове Сент-Люсия

Несмотря на то, что государственный обвинитель требовал экстрадировать пару в Великобританию , они будут отбывать наказание в Португалии . Британцы были арестованы на борту корабля 4 декабря 2018 года португальской полицией по наводке Британского национального агентства по борьбе с преступностью.

По словам Кларка, он не знал, что в чемоданах находятся наркотики. Он якобы вез чемоданы для своего друга Ли, который обещал ему за это 800 фунтов и планировал перепродать их в универмаге Harrod's.

Государственный прокурор Мануэла Брито заявила, что британская пара совершила четыре круиза за два года, используя их в качества прикрытия наркотрафика. Кларки заплатили за четыре путешествия около 18 тысяч фунтов. Их пенсия при этом составляла 1150 фунтов, из которых 445 фунтов они платили за аренду. В свое оправдание подсудимые сказали, что путешествовали на «накопления от тяжелой работы».

В последствии Роджер Кларк признался, что согласился на участие в наркотрафике, чтобы расплатиться с долгами. Кларк был приговорен к без малого пяти годам тюремного заключения, а его бывшая жена — к трем годам и девяти месяцам.

В августе 2019 года 42-летняя парикмахерша была арестована в аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии города Богота за то, что пыталась провести вшитый в ногу жидкий кокаин.