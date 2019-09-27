Россиян предупредили о фальшивых звонках из банков

России увеличилось количество звонков от мошенников, которые подменяют телефонный номер банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

Летом 2019 года регулятор передал операторам связи информацию о более 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам различных финансовых организаций. В 189 случаях операторы обнаружили подмену номера. Еще 218 номеров заблокировали, а в 59 случаях установили ограничение на использование финансовых сервисов.

Заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что с подменой номера столкнулся широкий круг российских банков. Он пояснил, что операторы не всегда реагируют на предупреждения Центробанка о мошеннических звонках, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе «О связи».

банке «Открытие», Росбанке и Альфа-банке подтвердили информацию об увеличении числа мошеннических звонков с подменой номера.

Как сообщили в пресс-службе «Билайна», часть информации о мошеннических звонках, которую передал ЦБ, была некорректна: в списки попали номера, которые действительно используются банками для общения с клиентами. Их блокировка привела бы к сбоям в работе организации.

Артем Сычев рассказал, что Центробанк планирует создать базу номеров мошенников, к которой оператор связи будет обращаться при каждом вызове для проверки номера. Он пояснил, что для создания такой базы потребуется внести поправки в законодательство.