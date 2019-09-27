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Россиян предупредили о фальшивых звонках из банков 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
В России увеличилось количество звонков от мошенников, которые подменяют телефонный номер банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.
Летом 2019 года регулятор передал операторам связи информацию о более 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам различных финансовых организаций. В 189 случаях операторы обнаружили подмену номера. Еще 218 номеров заблокировали, а в 59 случаях установили ограничение на использование финансовых сервисов.
Заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что с подменой номера столкнулся широкий круг российских банков. Он пояснил, что операторы не всегда реагируют на предупреждения Центробанка о мошеннических звонках, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе «О связи».
В банке «Открытие», Росбанке и Альфа-банке подтвердили информацию об увеличении числа мошеннических звонков с подменой номера.
Как сообщили в пресс-службе «Билайна», часть информации о мошеннических звонках, которую передал ЦБ, была некорректна: в списки попали номера, которые действительно используются банками для общения с клиентами. Их блокировка привела бы к сбоям в работе организации.
Артем Сычев рассказал, что Центробанк планирует создать базу номеров мошенников, к которой оператор связи будет обращаться при каждом вызове для проверки номера. Он пояснил, что для создания такой базы потребуется внести поправки в законодательство.
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Комментарии3
Криминал , Видео , Происшествия , Артем Сычев , Росбанк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , Альфа-банк
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