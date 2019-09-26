Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух жителей Ростова-на-Дону подозревают в создании нарколабораторий 

ТАСС 35 минут назад
Полиция нашла нарколаборатории в Ростове-на-Дону
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Ростова-на-Дону, они подозреваются в создании нарколабораторий в нескольких частных домах. Их задержали при попытке реализации 17 кг наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ РФ по области.
"В отношении [мужчин] по вышеуказанным фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ")", — говорится в сообщении.
Установлено, что два жителя Ростове-на-Дону приобрели несколько домов в сельской местности для производства синтетического наркотика мефедрон. Так, в одном из домов в поселке Лысогорка Куйбышевского района они производили и фасовали наркотические средства. При попытке реализации 17 кг наркотиков их задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
По данным пресс-службы, мужчинам грозит пожизненное заключение.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
ТАСС: последние новости
СК задержал первого замначальника ГУ обеспечения охраны общественного порядка МВД СК задержал первого замначальника ГУ обеспечения охраны общественного порядка МВД СК возбудил уголовное дело после убийства директора "Рязаньтрансавто" СК возбудил уголовное дело после убийства директора "Рязаньтрансавто" ФСИН проверит факт избиения заключенного колонии в Пермском крае ФСИН проверит факт избиения заключенного колонии в Пермском крае
Криминал , Происшествия , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма364
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка6
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
В небе над Москвой произошла опасная ситуация5
Умер Геннадий Манаков
Умер Геннадий Манаков
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение