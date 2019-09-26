Житель Элисты расчленил женщину и спрятал в чемодане

Жителя Элисты задержали по подозрению в жестоком убийстве женщины, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК по Калмыкии.
По данным телеканала, перед смертью будущая жертва жаловалась на преследование со стороны бывшего любовника, а затем перестала выходить на связь. В среду ее расчлененное тело обнаружили в пригороде.
На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый выходит из дома убитой с большой сумкой и чемоданом. Позже его задержали "по горячим следам" возле одного из городских кафе.
Как отмечает телеканал, мужчина пытался спрятать тело женщины в чемодане.
Возбуждено уголовное дело.