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В Элисте мужчина расчленил экс-любовницу и спрятал в чемодане, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Житель Элисты расчленил женщину и спрятал в чемодане
Фото: Р-Спорт
Жителя Элисты задержали по подозрению в жестоком убийстве женщины, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК по Калмыкии.
По данным телеканала, перед смертью будущая жертва жаловалась на преследование со стороны бывшего любовника, а затем перестала выходить на связь. В среду ее расчлененное тело обнаружили в пригороде.
На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый выходит из дома убитой с большой сумкой и чемоданом. Позже его задержали "по горячим следам" возле одного из городских кафе.
Как отмечает телеканал, мужчина пытался спрятать тело женщины в чемодане.
Возбуждено уголовное дело.
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Криминал , Происшествия , СКР , РЕН ТВ , Республика Калмыкия , Элиста
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