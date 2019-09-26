Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педофил отправится в колонию на 17 лет 

Калуга 24 1 час назад
Калужский педофил отправится в колонию на 17 лет
Фото: РИА Новости
41-летний житель Боровского района по приговору суда получил 17 лет колонии строгого режима.
Туда суд отправил его, признав виновным в изготовлении порнографических материалов, в том числе с изображением детей, а также в нескольких преступлениях сексуального характера, в том числе — изнасилований. В каждом случае жертвами были девочки в возрасте 10-12 лет.
Мужчина себя виновным не признал, приговор был им обжалован и пока в законную силу не вступил. По сообщению пресс-службе Следственного Управления СКР по Калужской области, преступления были совершены в 2016-2018 годах. Всего в деле фигурировали 30 эпизодов. Вещественными доказательствами стали обнаруженные при обыске файлы с детской порнографией, которые их владелец распространял в соцсетях.
Родители трех девочек, которых он растлил и сделал порномоделями, узнали об этом от следователей.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Калуга 24: последние новости
Суд вынес приговор калужанке, заспавшей своего ребенка Суд вынес приговор калужанке, заспавшей своего ребенка Свидетель убийства рискует угодить в колонию за недонесение Свидетель убийства рискует угодить в колонию за недонесение Медынский отелло забил до смерти жену, застав ее с другим Медынский отелло забил до смерти жену, застав ее с другим
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина навсегда потеряла Крым»
«Украина навсегда потеряла Крым»155
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах280
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине28
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода5
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение