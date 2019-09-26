Калужский педофил отправится в колонию на 17 лет

Педофил отправится в колонию на 17 лет

41-летний житель Боровского района по приговору суда получил 17 лет колонии строгого режима

Туда суд отправил его, признав виновным в изготовлении порнографических материалов, в том числе с изображением детей, а также в нескольких преступлениях сексуального характера, в том числе — изнасилований. В каждом случае жертвами были девочки в возрасте 10-12 лет.

Мужчина себя виновным не признал, приговор был им обжалован и пока в законную силу не вступил. По сообщению пресс-службе Следственного Управления СКР по Калужской области, преступления были совершены в 2016-2018 годах. Всего в деле фигурировали 30 эпизодов. Вещественными доказательствами стали обнаруженные при обыске файлы с детской порнографией, которые их владелец распространял в соцсетях.

Родители трех девочек, которых он растлил и сделал порномоделями, узнали об этом от следователей.