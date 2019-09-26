В Воронеже мужчина таскал дочь за волосы из-за оценок

Жителя Воронежской области будут судить за избиение дочери из-за оценок

Житель Воронежской области предстанет перед судом за то, что систематически избивал свою несовершеннолетнюю дочь, а также таскал ее за волосы на мосту, сообщает в четверг прокуратура региона.

"Прокурор Калачеевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного (статьей — ред.) "Истязание заведомо несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, мужчина с осени 2017 года по май 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал свою дочь 2004 года рождения. Причиной избиений была как плохая успеваемость ребенка в школе, так и "незначительные провинности".

"В один из дней ноября 2017 года мужчина шел со своей дочерью по автомобильному мосту и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес девочке удар рукой в область груди, а затем схватил за волосы и протащил ребенка по мосту", — информирует прокуратура.

Уголовное дело направлено в Калачеевский районный суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.