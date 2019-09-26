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На Ставрополье пенсионерка выпрыгнула из машины грабителя 

РИА Новости 19 минут назад
На Ставрополье пенсионерка чудом избежала ограбления
Фото: РИА Новости
Жительница Шпаковского района Ставропольского края обратилась в полицию после того, как мужчина мужчина пытался ограбить ее, передает Ставрополье.TV.
Как рассказала 62-летняя женщина, на трассе Ставрополь — Батайск — Тоннельный к ней подъехала машина и водитель предложил подвести ее к месту назначения. Она согласилась.
Когда водитель свернул на проселочную дорогу, пенсионерка почуяла неладное. Воспользовавшись тем, что автомобиль притормозил на повороте, она выпрыгнула из салона. Однако водитель догнал женщину, распылил ей в лицо газовый баллончик, отобрал сумку с деньгами и скрылся.
Пострадавшая, несмотря на боль в глазах, успела запомнить номер машины и обратилась в полицию.
Вскоре злоумышленника задержали. Он во всем сознался.
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Криминал , Происшествия , Батайск , Ставрополь , Ставропольский Край
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