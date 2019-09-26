Москвичи попались на продаже незарегистрированных лекарств

Трех человек задержали в Москве за продажу незарегистрированных в РФ медикаментов

«Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору). Трем из установленных лиц предъявлено обвинение. Преступная деятельность указанных лиц пресечена благодаря совместной работе следователей Главного управления, сотрудников МВД России и силовой поддержке УФСБ», — рассказала Ю. Иванова.

По данным следствия, в апреле 2019 г. обвиняемые через интернет-сайт, используя курьеров, продавали незарегистрированные в РФ лекарства, в том числе для лечения тяжелых заболеваний.

В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты незарегистрированные медикаменты и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Двух фигурантов дела заключили под стражу, третий соучастник в настоящее время находится под домашним арестом, отметила представительница СК.