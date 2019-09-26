Лжесотрудник банка украл почти 5 млн рублей в Москве

В отделении банка на Зубовском бульваре в Москве мошенник, притворившись сотрудником банка, украл почти 5 млн рублей, передает «РИА Новости».
«Потерпевший передал денежные средства в размере 4 миллионов 963 тысяч в отделении банка мужчине, который представился сотрудником банка и скрылся в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства в столичном главке полиции.
Правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента.
25 сентября в Люблинском районе Москвы четверо неизвестных отобрали у мужчины рюкзак с почти 20 млн рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».