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В Москве мошенник под видом сотрудника банка украл почти 5 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Лжесотрудник банка украл почти 5 млн рублей в Москве
Фото: РИА Новости
В отделении банка на Зубовском бульваре в Москве мошенник, притворившись сотрудником банка, украл почти 5 млн рублей, передает «РИА Новости».
«Потерпевший передал денежные средства в размере 4 миллионов 963 тысяч в отделении банка мужчине, который представился сотрудником банка и скрылся в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства в столичном главке полиции.
Правоохранительные органы проводят проверку данного инцидента.
25 сентября в Люблинском районе Москвы четверо неизвестных отобрали у мужчины рюкзак с почти 20 млн рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
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Криминал , Новости Москвы , МВД , РИА Новости
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