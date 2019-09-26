На Кубани женщина прятала дома труп сожителя

На Кубани женщина убила сожителя и прятала его труп дома

Тело погибшего 65-летнего мужчины обнаружила знакомая злоумышленницы.

Мужчина жил с 54-летней женщиной на улице Чкалова в станице Троицкой. По версии следствия, в ночь на 22 сентября 2019 года сожители распивали алкоголь у себя дома. Со слов подозреваемой, они поссорились из-за того, что накануне мужчина оказывал знаки внимания их соседке. Фигурантка ударила мужчину ножом в грудь, потерпевший скончался на месте. О произошедшем женщина никому не сообщала и продолжала жить в одном доме с трупом. Днем 25 сентября 2019 года к злоумышленнице пришла ее знакомая, она обнаружила мертвого мужчину и обратилась в полицию.

Напомним, в Темрюке подросток сядет на девять лет за убийство пенсионера в День Победы.