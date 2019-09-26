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На Кубани женщина убила сожителя и прятала его труп дома 

АиФ-Кубань + ещё 1 1 час назад
На Кубани женщина прятала дома труп сожителя
Фото: РИА Новости
Тело погибшего 65-летнего мужчины обнаружила знакомая злоумышленницы.
Жительницу Крымского района подозревают в убийстве 65-летнего сожителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Мужчина жил с 54-летней женщиной на улице Чкалова в станице Троицкой. По версии следствия, в ночь на 22 сентября 2019 года сожители распивали алкоголь у себя дома. Со слов подозреваемой, они поссорились из-за того, что накануне мужчина оказывал знаки внимания их соседке. Фигурантка ударила мужчину ножом в грудь, потерпевший скончался на месте. О произошедшем женщина никому не сообщала и продолжала жить в одном доме с трупом. Днем 25 сентября 2019 года к злоумышленнице пришла ее знакомая, она обнаружила мертвого мужчину и обратилась в полицию.
Напомним, в Темрюке подросток сядет на девять лет за убийство пенсионера в День Победы.
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Криминал , Происшествия , СКР , Краснодарский Край
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