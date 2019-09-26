Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородку обвинили в мошенничестве при продаже собак китайцам 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Нижегородку обвинили в мошенничестве при продаже собак китайцам
Фото: АиФ Нижний Новгород
Сормовский районный суд вынес приговор нижегородке, обвиняемой в мошенничестве при продаже французских бульдогов гражданам Китая, сообщается на сайте суда.
Суд установил, что женщина выбирала среди своих покупателей граждан Китайской Народной Республики, которые живут в отдаленных регионах России. Она представлялась гражданкой иностранного государства и говорила, что разводит и продает французских бульдогов по низкой цене.
Согласно материалам дела, с покупателями женщина связывалась с помощью мессенджера, в котором регистрировала сим-карты, оформленные на несуществующих лиц. В декабре 2016 года она предложила гражданке КНР приобрести собаку за 200 000 рублей. В марте женщина «продала» гражданину Китая семь собак за 2,4 млн рублей. Потерпевшие перечислили указанные суммы на банковские счета знакомых обвиняемой, которые живут в Нижнем Новгороде. Часть этих денег нижегородка перечислила на счета родственников, остальные обналичила. На связь с покупателями она больше не выходила.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижегородской области СК проверит информацию о смерти роженицы В Нижегородской области СК проверит информацию о смерти роженицы Председатель УИК Московского района осуждена за растрату Председатель УИК Московского района осуждена за растрату В Нижегородской области завершено расследование нападения на егеря В Нижегородской области завершено расследование нападения на егеря
Комментарии
Криминал , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»17
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах147
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода1
Пожар в самолете: названа причина
Пожар в самолете: названа причина
Умер Жак Ширак
Умер Жак Ширак17
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть