Нижегородку обвинили в мошенничестве при продаже собак китайцам

Сормовский районный суд вынес приговор нижегородке, обвиняемой в мошенничестве при продаже французских бульдогов гражданам Китая , сообщается на сайте суда.

Суд установил, что женщина выбирала среди своих покупателей граждан Китайской Народной Республики, которые живут в отдаленных регионах России . Она представлялась гражданкой иностранного государства и говорила, что разводит и продает французских бульдогов по низкой цене.

Согласно материалам дела, с покупателями женщина связывалась с помощью мессенджера, в котором регистрировала сим-карты, оформленные на несуществующих лиц. В декабре 2016 года она предложила гражданке КНР приобрести собаку за 200 000 рублей. В марте женщина «продала» гражданину Китая семь собак за 2,4 млн рублей. Потерпевшие перечислили указанные суммы на банковские счета знакомых обвиняемой, которые живут в Нижнем Новгороде. Часть этих денег нижегородка перечислила на счета родственников, остальные обналичила. На связь с покупателями она больше не выходила.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.