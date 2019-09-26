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За заказное убийство в Москве задержали женщину и двух кубинцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Иностранца задержали в Москве по подозрению в убийстве предпринимателя за 2 млн рублей по заказу его жены, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Мокве Юлия Иванова.
По данным следствия, в сентябре 2019 года москвичка в момент бракоразводного процесса с супругом решила организовать его убийство, для чего вступила в преступный сговор с двумя мужчинами, и пообещала передать им за убийство 2 млн рублей. 15 сентября обвиняемая позвонила мужу и попросила его приехать на улицу Обручева, где его уже ждал киллер, нанесший ему множественные удары ножом.
«Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД, 24 сентября задержан исполнитель убийства. Им оказался мужчина 1992 года рождения, являющимся гражданином иностранного государства», — передает РИА «Новости» слова Ивановой.
Ранее по ходатайству следствия были заключены под стражу заказчица и еще один соучастник-иностранец. По словам источника в правоохранительных органах, задержанными иностранцами оказались граждане Кубы.
Напомним, ранее ревнивая жена «заказала» 59-летнюю соперницу в Подмосковье.
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Комментарии1
Криминал , Видео , Происшествия , Юлия Иванова , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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