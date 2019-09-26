Москвичка организовала убийство в момент развода

Жительницу Москвы и двух иностранцев арестовали по делу о заказном убийстве бизнесмена. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

Информированный источник «Интерфакса» рассказал , что убит был бизнесмен Юрий Тузов . По словам собеседника агентства, следователи считают, что жена Тузова заказала своему знакомому 33-летнему кубинцу убить мужа за два миллиона рублей. Он якобы согласился и уговорил своего 27-летнего соотечественника совершить преступление.

В сообщении СК имена убитого и фигурантов дела не уточняются, но упоминается сумма в два миллиона. По данным следствия, женщина разводилась с мужем и решила организовать его убийство из-за «личных неприязненных отношений».

По версии СК, 15 сентября 2019 года москвичка позвонила мужу и попросила его приехать к жилому дому, расположенному на улице Обручева. Там его поджидал исполнитель убийства. Иностранец нанес потерпевшему множественные удары ножом. Бизнесмена отвезли в больницу, но через несколько дней он скончался.

Следователи возбудили дело об убийстве по найму и задержали предполагаемых исполнителя убийства, его сообщника и заказчицу. Все они арестованы.

Источники «Интерфакса» заявил, что никто из них свою вину не признает.