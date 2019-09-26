Москвичка организовала убийство в момент развода 

Жительницу Москвы и двух иностранцев арестовали по делу о заказном убийстве бизнесмена. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.
Информированный источник «Интерфакса» рассказал, что убит был бизнесмен Юрий Тузов. По словам собеседника агентства, следователи считают, что жена Тузова заказала своему знакомому 33-летнему кубинцу убить мужа за два миллиона рублей. Он якобы согласился и уговорил своего 27-летнего соотечественника совершить преступление.
В сообщении СК имена убитого и фигурантов дела не уточняются, но упоминается сумма в два миллиона. По данным следствия, женщина разводилась с мужем и решила организовать его убийство из-за «личных неприязненных отношений».
По версии СК, 15 сентября 2019 года москвичка позвонила мужу и попросила его приехать к жилому дому, расположенному на улице Обручева. Там его поджидал исполнитель убийства. Иностранец нанес потерпевшему множественные удары ножом. Бизнесмена отвезли в больницу, но через несколько дней он скончался.
Следователи возбудили дело об убийстве по найму и задержали предполагаемых исполнителя убийства, его сообщника и заказчицу. Все они арестованы.
Источники «Интерфакса» заявил, что никто из них свою вину не признает.