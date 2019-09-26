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Житель Энгельса убил свою 86-летнюю знакомую чайником 

САРАТОВ24 1 час назад
Житель Энгельса убил пенсионерку чайником
Фото: РИА Новости
Житель Энгельса признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине, повлекшем его смерть. Мужчина не захотел уделять пожилой даме внимание.
Собранные следственным отделом по городу Энгельсу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.
По данным ведомства, 2 января 2019 года 61-летний мужчина совместно 86-летней знакомой распивали спиртные напитки в ее квартире. В ходе застолья между хозяйкой и гостем произошла ссора. Женщина оскорбила мужчину за его нежелание уделить ей внимание. Разозлившись на это, он ударил женщину чайником по голове. Затем злоумышленник нанес ей еще два удара чайником, после чего избил ножкой от табурета.
"Осознав, что потерпевшая не подает признаков жизни, мужчина вышел на улицу, попросил прохожих вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшей стала тупая травма головы", — рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве.
Свою вину мужчина признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , ФСИН , Энгельс
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