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В Кировской области троих военнослужащих осудили за кражу топлива 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 3 часа назад
Трех кировских военных осудили за кражу топлива
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трое кировских военнослужащих осуждены за кражу и сбыт 12, 5 тыс. литров дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Кировской области.
Как отметили в ведомстве, трое военнослужащих одной из кировских частей были задержаны с поличным. Булат Мухамбетов, Жанибек Кузембаев и Андрей Лобастов за 400 тыс. рублей сбыли 12,5 тыс. литров топлива, которое украли на территории части. О какой именно военной части идет речь, в ведомстве не сообщают.
Как добавили в УФСБ, обвиняемые не стали отрицать свою вину и раскаялись с содеянном. В итоге Мухамбетов получил полтора года тюрьмы и лишен права занимать должности на государственной службе. Его подельники Кузембаев и Лобастов получили более мягкое наказание. Они приговорены к штрафам — 100 и 200 тыс. рублей соответственно. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на суде по незаконной продаже участка в парке Победы допросили следователя, который вел уголовное дело, и эксперта. Адвокаты предпринимателя Леонида Яфаркина заподозрили первого в «помощи» свидетелям, а второго — в некомпетентности.
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Комментарии
Криминал , Армия , Войска , Леонид Яфаркин , ФСБ , ФедералПресс , Кировская Область
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