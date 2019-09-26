Трех кировских военных осудили за кражу топлива

В Кировской области троих военнослужащих осудили за кражу топлива

Трое кировских военнослужащих осуждены за кражу и сбыт 12, 5 тыс. литров дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Кировской области.

Как отметили в ведомстве, трое военнослужащих одной из кировских частей были задержаны с поличным. Булат Мухамбетов, Жанибек Кузембаев и Андрей Лобастов за 400 тыс. рублей сбыли 12,5 тыс. литров топлива, которое украли на территории части. О какой именно военной части идет речь, в ведомстве не сообщают.

Как добавили в УФСБ , обвиняемые не стали отрицать свою вину и раскаялись с содеянном. В итоге Мухамбетов получил полтора года тюрьмы и лишен права занимать должности на государственной службе. Его подельники Кузембаев и Лобастов получили более мягкое наказание. Они приговорены к штрафам — 100 и 200 тыс. рублей соответственно. Приговор уже вступил в законную силу.