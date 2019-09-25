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СК проводит проверку после смерти роженицы в Нижегородской области 

РИА Новости 2 часа назад
СК проверяет смерть роженицы под Новгородом
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Доследственная проверка проводится после смерти роженицы в Лисовском районе Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Сюжет о гибели женщины был показан в эфире одного из местных телеканалов 25 сентября. По данным средств массовой информации, 22 сентября прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи не оказали роженице медицинских услуг. Спустя непродолжительное время женщина была доставлена в Лысковскую районную больницу в состоянии клинической смерти, где скончалась в реанимации.
"По данному факту организована доследственная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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Криминал , Происшествия , СКР , Нижегородская Область
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