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Полицейские Центрального округа Москвы задержали подозреваемого в побоях 

Управа района Якиманка + ещё 3 1 час назад
В центре Москвы задержали подозреваемого в побоях
Фото: РИА Новости
"Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев гражданину в помещении детского медицинского учреждения" — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В полицию поступило заявление от 32-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что находился в одном из детских медицинских учреждений на Пироговской улице вместе с супругой и несовершеннолетними детьми, когда у гардероба неизвестный гражданин нанес ему несколько ударов в область лица и плеча, после чего скрылся.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего мужчину. Установлено, что между потерпевшим и задержанным на улице возник конфликт, связанный с неправильной парковкой автомобиля. Впоследствии, в помещении учреждения, ссора продолжилась, и злоумышленник ударил заявителя.
Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Криминал , Новости Москвы , Татьяна Дугина , МВД
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