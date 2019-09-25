В центре Москвы задержали подозреваемого в побоях

Полицейские Центрального округа Москвы задержали подозреваемого в побоях

"Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев гражданину в помещении детского медицинского учреждения" — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.

В полицию поступило заявление от 32-летнего жителя столицы. Мужчина сообщил, что находился в одном из детских медицинских учреждений на Пироговской улице вместе с супругой и несовершеннолетними детьми, когда у гардероба неизвестный гражданин нанес ему несколько ударов в область лица и плеча, после чего скрылся.

В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 37-летнего приезжего мужчину. Установлено, что между потерпевшим и задержанным на улице возник конфликт, связанный с неправильной парковкой автомобиля. Впоследствии, в помещении учреждения, ссора продолжилась, и злоумышленник ударил заявителя.

Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.