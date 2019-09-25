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В Москве задержан высокопоставленный генерал МВД РФ 

Свободная пресса + ещё 6 34 минуты назад
Задержан высокопоставленный генерал МВД
Фото: ТАСС
В Москве сотрудники Следственного комитета России задержан генерал МВД РФ Алексей Мельников из главка по охране общественного порядка.
МВД.РФ
Как передаёт ТАСС, в Басманный суд российской столицы поступило ходатайство о заключении под стражу Мельникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).
Отмечается, что рассмотрение ходатайство начнется уже в самое ближайшее время.
Известно, что задержанный генерал курирует в МВД вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба ведомства по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приёмников и подразделений охранно-конвойной службы.
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Криминал , Новости Москвы , Алексей Мельников , СКР , МВД
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