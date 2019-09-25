В Москве задержан высокопоставленный генерал МВД РФ

МВД.РФ

Как передаёт ТАСС, в Басманный суд российской столицы поступило ходатайство о заключении под стражу Мельникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Отмечается, что рассмотрение ходатайство начнется уже в самое ближайшее время.

Известно, что задержанный генерал курирует в МВД вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба ведомства по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, специальных приёмников и подразделений охранно-конвойной службы.