«Увидел с другим. И все, и убил»

За что разъяренный красноярец расправился с сожительницей и ее дочерью

В Советском районе Красноярска по подозрению в убийстве 28-летней женщины и ее 4-летней дочери задержан 22-летний местный житель. Как установило следствие, в ходе ссоры на почве ревности сожитель зарезал возлюбленную, после чего расправился с ее ребенком. Тела жертв красноярец оставил в квартире и сбежал. Спустя неделю жители дома, где проживала погибшая, пожаловались в полицию на трупный запах — вскоре правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника.

В Советском районе Красноярска в квартире обнаружены тела молодой женщины и ребенка — по подозрению в убийстве задержан 22-летний местный житель. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 18 сентября 2019 года на улице Воронова в Советском районе Красноярска. В этот день, как рассказал правоохранителям сам предполагаемый злоумышленник, он на почве ревности убил свою сожительницу и ее четырехлетнюю дочь.

«Увидел человека, который идет с ней под руку. И все, и убил», — рассказал мужчина на допросе.

Спустя неделю в полицию обратилась соседка пары и сообщила, что из квартиры идет сильный трупный запах. Когда сотрудники полиции вошли в жилое помещение, они нашли тела 28-летней женщины и ее 4-летней дочери с ножевыми ранениями.

В ходе следственных действий подозреваемый пояснил, что незадолго до расправы увидел на улице свою сожительницу с другим мужчиной. Это и побудило его на убийство. От ребенка он решил избавиться, так как тот стал свидетелем преступления. Теперь же в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование дела продолжается.

Тем временем в Барнауле вскоре начнется судебный процесс по делу неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в убийстве сожительницы. Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, 29-летний мужчина познакомился с будущей жертвой после того, как вышел из тюрьмы. Они стали жить вместе и периодически устраивать застолья. Во время таких мероприятий пьяный мужчина часто избивал свою сожительницу.

В декабре 2019 года конфликт обернулся трагедией — барнаулец избил и задушил ее. Чтобы скрыть совершенное преступление, он вместе с родным братом вынес тело жертвы во двор дома. После этого они сбросили его в сливную яму, забросав строительным мусором.

Через несколько дней после убийства злоумышленник вместе с братом погибшей возвращались домой на такси. По версии СК, внезапно между таксистом и мужчиной произошла ссора, в результате которой второй несколько раз ударил водителя ножом и попытался задушить его. Случайный прохожий стал свидетелем происшествия — он и вызвал сотрудников полиции. Они задержали дебошира — в ходе следственных действий выявилась его возможная причастность к убийтсву сожительницы. На данный момент уголовное дело передано в суд Индустриального района города Барнаула.

Между тем Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор местному жителю, который в приступе ярости зарезал ножом сожительницу. Как установил суд, ЧП произошло 7 февраля 2019 года. В тот день сожители вместе выпивали в комнате коммунальной квартиры. Ближе к вечеру между ними возник конфликт. Сперва мужчина начал оскорблять свою возлюбленную, а затем схватился за нож.

«Находясь лицом к потерпевшей, он нанес ей клинком множественные удары в область грудной клетки, головы, шеи, повредив в том числе жизненно важные органы потерпевшей», — отметили в СК.

Женщина скончалась сразу. За совершенное преступление злоумышленнику дали 8 лет колонии строгого режима . Свою вину он так и не признал.

Еще одна трагедия случилась в мае 2019 года в Казани. Там 42-летняя женщина расправилась с 52-летним сожителем, после чего еще неделю спала с ним в одной постели.

По данным ведомства, у мужчины была собственная квартира, однако периодически он оставался ночевать у своей возлюбленной. Сожители регулярно выпивали вместе, затем часто выясняли отношения, ссорились и ложились спать. Утром мужчина обычно уходил домой.

21 мая в ходе очередной ссоры женщина ударила его ножом в шею так, что сломала ему позвонки. Он скончался мгновенно. После этого она уложила тело в кровать и в течение недели спала рядом с ним. Все эти дни она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спустя пять дней после убийства она пришла в квартиру своего сожителя и похитила оттуда ноутбук, а также забрала его банковские карты и документы. Когда же в квартире стало нечем дышать из-за трупного запаха, женщина завернула тело в занавески, которые она принесла из квартиры убитого, и спрятала его в подвале дома.

Тем временем родственники жертвы заявили в полицию о его пропаже. Через 11 дней после исчезновения мужчины правоохранители обнаружили его тело в подвале дома. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»». Задержанная дала признательные показания — ее арестовали. Материалы уголовного дела уже переданы в суд.