Лжесотрудник банка похитил у жителя Ижевска более 100 тысяч рублей

В результате мошенничества, совершенного под предлогом избежания незаконной транзакции, житель Ижевска лишился 107 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что на телефон потерпевшего позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с банковского счета пытаются похитить деньги.

Злоумышленник предложил ижевчанину снять сбережения и перевести их на «безналичный счет»

Звонивший заявил, что деньги вернут в ближайшее время. Потерпевший поверил и выполнил все указания злоумышленника, перечислив ему на счет более 107 тыс. рублей. Позже, не дождавшись возвращения денежных средств, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры для раскрытия преступления.