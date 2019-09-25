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Лжесотрудник банка похитил у жителя Ижевска более 100 тысяч рублей 

ИА «Удмуртия» + ещё 3 25 сентября 2019
Лжесотрудник банка похитил у жителя Ижевска более 100 тысяч рублей
Фото: ИА «Удмуртия»
В результате мошенничества, совершенного под предлогом избежания незаконной транзакции, житель Ижевска лишился 107 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Установлено, что на телефон потерпевшего позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с банковского счета пытаются похитить деньги.
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Звонивший заявил, что деньги вернут в ближайшее время. Потерпевший поверил и выполнил все указания злоумышленника, перечислив ему на счет более 107 тыс. рублей. Позже, не дождавшись возвращения денежных средств, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры для раскрытия преступления.
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Криминал , Ижевск
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