В Петербурге лже-сотрудницы пенсфонда украли у пенсионерки 1,3 млн

Санкт-Петербурге мошенницы, которые представились сотрудницами пенсионного фондра, украли у пенсионерки 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Московском районе в понедельник, 23 сентября. Женщины пришли в одну из квартир на проспекте Юрия Гагарина. Дверь им открыла 89-летняя пенсионерка. Злоумышленницы рассказали, что им надо переписать старые денежные средства.

Пожилая женщина им поверила и принесла сбережения. В момент «переписи» мошенницы подменили настоящие купюры на открытки из «Банка приколов». Пенсионерка заметила обман, когда женщины ушли. Она вызвала полицию.

Кинолог с собакой смогли пройти по пути злоумышленниц только до проспекта Космонавтов. Сейчас их ищут.