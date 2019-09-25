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В Петербурге лже-сотрудницы пенсфонда украли у пенсионерки 1,3 млн 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 2 25 сентября 2019
В Петербурге лже-сотрудницы пенсфонда украли у пенсионерки 1,3 млн
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге мошенницы, которые представились сотрудницами пенсионного фондра, украли у пенсионерки 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Московском районе в понедельник, 23 сентября. Женщины пришли в одну из квартир на проспекте Юрия Гагарина. Дверь им открыла 89-летняя пенсионерка. Злоумышленницы рассказали, что им надо переписать старые денежные средства.
Пожилая женщина им поверила и принесла сбережения. В момент «переписи» мошенницы подменили настоящие купюры на открытки из «Банка приколов». Пенсионерка заметила обман, когда женщины ушли. Она вызвала полицию.
Кинолог с собакой смогли пройти по пути злоумышленниц только до проспекта Космонавтов. Сейчас их ищут.
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